Байден выздоровел от ковида
Президент США Джо Байден выздоровел после коронавируса. Глава Белого дома получил два отрицательных результата теста. Об этом говорится в заявлении врача Кевина О'Коннора.
"Вчера вечером и сегодня утром он получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS-CoV-2", — цитирует О'Коннора Белый дом.
По его словам, Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid, симптомов заболевания практически нет, поэтому президенту разрешат прекратить изоляцию, однако он продолжит носить маску. Кроме того, американского лидера станут чаще тестировать на ковид.
Лайф рассказывал, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, о чём стало известно 21 июля. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный.
Twitter / President Biden