Байден выздоровел от ковида

Президент США Джо Байден выздоровел после коронавируса. Глава Белого дома получил два отрицательных результата теста. Об этом говорится в заявлении врача Кевина О'Коннора.

"Вчера вечером и сегодня утром он получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS-CoV-2", — цитирует О'Коннора Белый дом.