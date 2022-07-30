Во Владимирской области три человека погибли в аварии с автобусом

Во Владимирской области попал в аварию рейсовый автобус. В результате три человека погибли и десять пострадали. Об этом сообщили в УМВД по региону.







В салоне автобуса было около 40 пассажиров, среди них никто не погиб, но несколько человек увезли в больницу. Погибли водитель и два пассажира легкового "фольксвагена", который и столкнулся с общественным транспортом. Ещё два пассажира из легкового автомобиля госпитализированы.