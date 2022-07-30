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30 июля, 19:42

Во Владимирской области три человека погибли в аварии с автобусом

Во Владимирской области попал в аварию рейсовый автобус. В результате три человека погибли и десять пострадали. Об этом сообщили в УМВД по региону.

  • Последствия ДТП с автобусом во Владимирской области. Фото © VK \ "Подслушано автомобилистов \ Владимир"
    Последствия ДТП с автобусом во Владимирской области. Фото © VK \ "Подслушано автомобилистов \ Владимир"
  • Последствия ДТП с автобусом во Владимирской области. Фото © VK \ "Подслушано автомобилистов \ Владимир"
    Последствия ДТП с автобусом во Владимирской области. Фото © VK \ "Подслушано автомобилистов \ Владимир"
  • Последствия ДТП с автобусом во Владимирской области. Фото © VK \ "Подслушано автомобилистов \ Владимир"
    Последствия ДТП с автобусом во Владимирской области. Фото © VK \ "Подслушано автомобилистов \ Владимир"

Последствия ДТП с автобусом во Владимирской области. Фото © VK \ "Подслушано автомобилистов \ Владимир"

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В салоне автобуса было около 40 пассажиров, среди них никто не погиб, но несколько человек увезли в больницу. Погибли водитель и два пассажира легкового "фольксвагена", который и столкнулся с общественным транспортом. Ещё два пассажира из легкового автомобиля госпитализированы.

"Гармошка" из автобусов: В Доминикане в массовой аварии четыре человека погибли, десятки пострадали

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Ранее Лайф сообщал, что сегодня два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье. По предварительным данным, водитель "форда" не уступил дорогу на перекрёстке, из-за чего машины и столкнулись.

Обложка ©

VK / "Подслушано автомобилистов \ Владимир"

Андрей Григорьев

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