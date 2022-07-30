Путин с Шойгу и Бегловым осмотрели парк "Остров фортов" в Кронштадте

Президент РФ Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым осмотрели парк "Остров фортов" в Кронштадте. 31 июля, в День Военно-морского флота России, будет открыта третья очередь этого объекта.

Одной из достопримечательностей парка является Маяк памяти. Он несёт на себе имена 200 героев -моряков, начиная с Петра 1 и до наших дней.

Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примут участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.