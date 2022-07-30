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30 июля, 19:24

Путин с Шойгу и Бегловым осмотрели парк "Остров фортов" в Кронштадте

<p>Владимир Путин и Сергей Шойгу осматривают "Остров фортов". Фото © LiFE \ Павел Баранов</p>

Владимир Путин и Сергей Шойгу осматривают "Остров фортов". Фото © LiFE \ Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым осмотрели парк "Остров фортов" в Кронштадте. 31 июля, в День Военно-морского флота России, будет открыта третья очередь этого объекта.

Одной из достопримечательностей парка является Маяк памяти. Он несёт на себе имена 200 героев -моряков, начиная с Петра 1 и до наших дней.

Путин выступит на Главном военно-морском параде в Петербурге

Путин выступит на Главном военно-морском параде в Петербурге

Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примут участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.

Андрей Григорьев

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