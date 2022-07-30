ВС РФ разгромили эшелон, перевозивший элитный батальон Зеленского
Вооружённые силы России разгромили воинский эшелон в Донецкой Народной Республике, перевозивший элитный батальон первой отдельной бригады президента Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
В результате попадания было уничтожено более 140 человек, ещё 250 военных получили ранения различной степени тяжести. Генерал-лейтенант уточнил, что вся находившаяся в эшелоне военная техника выведена из строя.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия смогла существенно продвинуться в выполнении задач специальной военной операции. Полное освобождение Донбасса, по его словам, остаётся лишь вопросом времени.
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ТАСС / Станислав Красильников