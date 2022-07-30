"Это вопрос жизни": Саакашвили решил уйти из грузинской политики
Адвокат Гелбахиани: Саакашвили исчерпал политический ресурс и уходит из партии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выбрал меду политикой и "жизнью" второе. Об этом заявил адвокат заключённого политика Валерий Гелбахиани. Он сообщил, что его подопечный уходит из политики совсем, в частности из своей партии "Единое национальное движение".
"Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал своё, его повестка дня и задачи также поменялись", — сказал Гелбахиани журналистам.
Адвокат отметил, что главная задача Саакашвили сегодня — это следить за здоровьем, "спастись от возможной опасности, смерти". И уход из партии для него сейчас именно вопрос жизни, а не политики, уточнил юрист. Он заявил, что политические вопросы его подзащитному "больше не интересны".
Как сообщал ранее Лайф, в начале мая стало известно, что Саакашвили переводят из тюрьмы в частную клинику. До этого его врач Тоидзе заявил, что состояние заключённого под стражу близко к инвалидности или летальному исходу и ему требуется незамедлительное лечение.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе