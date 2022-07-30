В Херсоне прошёл общественный форум "Мы вместе с Россией"

В Херсонской области прошёл общественный форум "Мы вместе с Россией". В нём участвовали более тысячи представителей общественных сил города и области, а также Запорожья. Зал, выбранный для мероприятия, не смог вместить всех желающих, пришлось оперативно размещать людей и на улице, используя аудиоформат. В результате участники приняли декларацию "Русский Херсон" о совместном развитии региона с РФ.

"Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ её — частью российского народа", — отмечается в документе.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо напомнил собравшимся об истории региона и обратил внимание на то, что пришло время возвращения домой — в Россию. Он также внёс предложение преобразовать Общественный совет Херсонской области в общественную палату с привлечением всех желающих общественных и волонтёрских организаций, а также активистов. Оно было принято с большим воодушевлением, сообщается в телеграм-канале ВГА Херсонской области.

"В 2022 году судьба подарила нам, и мне лично, возможность … реализовать свою мечту — быть вместе с Россией. Всё, что мы сейчас с вами делаем — я знаю точно, — делается с большой любовью. А всё, что делается с любовью, обречено на успех", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.