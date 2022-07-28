Сенатор Клишас допустил присоединение к России новых территорий осенью
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил присоединение к России новых территорий. Об этом он написал в телеграм-канале. По словам сенатора, это может произойти уже осенью.
"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", — подчеркнул сенатор.
Ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что референдум о вхождении региона в состав РФ состоится в начале осени. По его словам, на встречах жители региона требуют от властей провести голосование как можно скорее, отмечая, что желают побыстрее стать частью России.
ТАСС / Николай Тришин