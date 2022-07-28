Сенатор Клишас допустил присоединение к России новых территорий осенью

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил присоединение к России новых территорий. Об этом он написал в телеграм-канале. По словам сенатора, это может произойти уже осенью.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", — подчеркнул сенатор.