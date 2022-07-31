На делегацию президента Гватемалы совершено нападение

На делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи совершено нападение. Преступники использовали огнестрельное оружие. Об этом сообщает местная радиостанция "Сонора".

По её данным, это случилось на северо-западе страны, в департаменте Уэуэтенанго. Президент не пострадал. Получили ранения несколько человек.

Охранявшие президента военные смогли ранить одного из нападавших. По предварительным данным, это гражданин Мексики. Именно туда, предположительно, сбежали остальные.