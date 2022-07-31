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30 июля, 21:08

На делегацию президента Гватемалы совершено нападение

На делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи совершено нападение. Преступники использовали огнестрельное оружие. Об этом сообщает местная радиостанция "Сонора".

По её данным, это случилось на северо-западе страны, в департаменте Уэуэтенанго. Президент не пострадал. Получили ранения несколько человек.

Охранявшие президента военные смогли ранить одного из нападавших. По предварительным данным, это гражданин Мексики. Именно туда, предположительно, сбежали остальные.

В Гватемале проверяют данные о подкупе президента "ковром с деньгами"

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Как сообщал Лайф, ранее в результате покушения погиб бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Злоумышленник выстрелил в него посреди улицы.

Обложка ©

sonora.com.gt

Андрей Григорьев

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