На делегацию президента Гватемалы совершено нападение
На делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи совершено нападение. Преступники использовали огнестрельное оружие. Об этом сообщает местная радиостанция "Сонора".
По её данным, это случилось на северо-западе страны, в департаменте Уэуэтенанго. Президент не пострадал. Получили ранения несколько человек.
Охранявшие президента военные смогли ранить одного из нападавших. По предварительным данным, это гражданин Мексики. Именно туда, предположительно, сбежали остальные.
Как сообщал Лайф, ранее в результате покушения погиб бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Злоумышленник выстрелил в него посреди улицы.
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