В США намекнули Украине, что лучше начинать с Россией переговоры
NI: США должны убедить Киев в необходимости переговоров с Россией
Соединённым Штатам нужно склонить Киев к разрешению конфликта путём переговоров с Россией, считают эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон. В статье для The National Interest они заявили, что в противном случае Украина останется без помощи.
"Соединённые Штаты и НАТО должны дать чётко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — пояснили авторы.
Эксперты также уточнили и ожидаемый исход переговоров — итоговое соглашение должно учитывать интересы России, добавили они. Авторы материала подчеркнули, что Украине нужны решения, а не бесконечная война, а дальнейшая эскалация конфликта только усложняет будущую работу дипломатов.
Как ранее писал Лайф, Песков заявил, что слова Салливана о незаинтересованности РФ в переговорах в корне неверны. До этого в Сети появилось интервью помощника президента США, где тот заявил, что России якобы не интересны дипломатия и мирные переговоры.
Telegram-канал / НМ ЛНР