Соединённым Штатам нужно склонить Киев к разрешению конфликта путём переговоров с Россией, считают эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон. В статье для The National Interest они заявили, что в противном случае Украина останется без помощи.

"Соединённые Штаты и НАТО должны дать чётко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — пояснили авторы.

Эксперты также уточнили и ожидаемый исход переговоров — итоговое соглашение должно учитывать интересы России, добавили они. Авторы материала подчеркнули, что Украине нужны решения, а не бесконечная война, а дальнейшая эскалация конфликта только усложняет будущую работу дипломатов.