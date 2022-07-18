Кулеба захотел вести переговоры с РФ "только после её поражения"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны "только после её поражения на поле боя", а сейчас для этого якобы "нет оснований".

"Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнёрам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", — сказал он в интервью "Forbes Украина".