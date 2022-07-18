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Опубликовано 18 июля 2022, 11:13

Кулеба захотел вести переговоры с РФ "только после её поражения"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны "только после её поражения на поле боя", а сейчас для этого якобы "нет оснований".

"Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнёрам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", сказал он в интервью "Forbes Украина".

Матвиенко: Россия будет вести переговоры с Украиной на реалистичных условиях
Матвиенко: Россия будет вести переговоры с Украиной на реалистичных условиях

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что сейчас "не время для переговоров". По его словам, возвращение к данной теме станет возможно лишь после того, как Незалежная "восстановит позицию силы". Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной, и напомнил Киеву, чем грозит затягивание процесса.

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ТАСС / AP Photo / Andrew Kravchenko

Александра Вишнякова
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