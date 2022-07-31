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30 июля, 21:23

Россия пригласила экспертов ООН расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Минобороны: Россия пригласила экспертов ООН и МККК для расследования удара по Еленовке

<p>Последствия обстрела СИЗО в Еленовке. Фото © LiFE</p>

Последствия обстрела СИЗО в Еленовке. Фото © LiFE

Россия для объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста", — говорится в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Пусть расскажут всему миру": Политолог заявил, что эксперты ООН должны вживую увидеть последствия удара ВСУ по Еленовке

"Пусть расскажут всему миру": Политолог заявил, что эксперты ООН должны вживую увидеть последствия удара ВСУ по Еленовке

Ранее, напомним, Минобороны официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки раненых и погибших в результате удара.

Андрей Григорьев

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