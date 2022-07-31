Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере в Приморье
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере "Юность" в Приморском крае. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам СК РФ по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в рамках этого уголовного дела планируется установить все подробности случившегося. Сообщается также, что ход расследования по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.
Лайф напоминает, сегодня стало известно, что в приморском лагере "Юность" отравились дети. Изначально сообщалось о госпитализации 35 детей и одного взрослого. Они были отправлены в больницы Владивостока и Артёма. Позже стало известно, что число отравившихся в лагере детей выросло до 43.
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ТАСС / Сергей Савостьянов