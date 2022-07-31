Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере в Приморье

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере "Юность" в Приморском крае. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам СК РФ по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках этого уголовного дела планируется установить все подробности случившегося. Сообщается также, что ход расследования по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.