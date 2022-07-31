Число отравившихся в приморском лагере детей выросло до 43

Количество детей, которые отравились в летнем лагере "Юность" в Приморье, выросло до 43. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю. В настоящий момент следователи проводят проверку по данному факту.

"Утром 31 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 несовершеннолетних детей с признаками отравления", — говорится в сообщении.

По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и пострадавших. Процессуальное решение будет принято по итогам проведения всех проверочных мероприятий.

Согласно предварительным данным, дети отдыхали в оздоровительном лагере "Юность", расположенном в бухте Муравьиной в городе Артёме. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья. В ведомстве отметили, что за сутки наступило улучшение состояния пациентов.