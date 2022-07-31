Под Херсоном задержали трёх наводчиков, передававших данные ВСУ для удара по Брилёвке

В Херсонской области задержали трёх человек, которые причастны к наводке удара ВСУ по селу Брилёвка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Ранее Лайф рассказывал, что после атаки ВСУ пропала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Они ночевали в доме, потом были в подвале, но "там сгорело всё".