Под Херсоном задержали трёх наводчиков, передававших данные ВСУ для удара по Брилёвке
Стремоусов сообщил о задержании трёх человек, причастных к наводке удара по Брилёвке
В Херсонской области задержали трёх человек, которые причастны к наводке удара ВСУ по селу Брилёвка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.
"На Брилёвку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что после атаки ВСУ пропала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Они ночевали в доме, потом были в подвале, но "там сгорело всё".
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ТАСС / Валерий Шарифулин