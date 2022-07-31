НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 07:17

Под Херсоном задержали трёх наводчиков, передававших данные ВСУ для удара по Брилёвке

Стремоусов сообщил о задержании трёх человек, причастных к наводке удара по Брилёвке

В Херсонской области задержали трёх человек, которые причастны к наводке удара ВСУ по селу Брилёвка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

"На Брилёвку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны", — рассказал собеседник агентства.

Число пострадавших после удара дрона ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе выросло до шести

Число пострадавших после удара дрона ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе выросло до шести

Ранее Лайф рассказывал, что после атаки ВСУ пропала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Они ночевали в доме, потом были в подвале, но "там сгорело всё".

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Варвара Романова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров