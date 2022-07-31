Мясник из Донбасса: Кого назначили подавлять пророссийские настроения в Одессе Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко приказал заминировать дамбу и разместить огневые позиции в школах. А в 2014 году он распорядился убить десятки мирных донбассовцев. 26449 26449 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Военный преступник во главе Одессы

Киевские власти пойдут на всё, чтобы удержать нелояльную Одессу. После начала СВО руководить областной администрацией назначили Максима Марченко.

Едва вступив в должность, он приказал оборудовать огневые позиции в восьми школах и пяти больницах Одессы, а также запретил выпускать из города жителей по гуманитарным коридорам. Фактически речь идёт о том самом живом щите, которым так любят прикрываться украинские неонацисты.

Первый приказ Максима Марченко на должности главы Одесской областной администрации. Фото © Telegram / Сolonelcassad

Следующий указ Максима Марченко — заминировать Хаджибейскую дамбу. Это произошло на совещании с коммунальными службами города. Цитаты с мероприятия быстро разлетелись по украинскому Интернету.

— В случае активного наступления ВС РФ со стороны Николаева будет произведён подрыв дамбы, что разорвёт сообщение между Суворовским районом и остальными частями Одессы, — объяснил минирование глава администрации.

— Но в случае таких действий район Пересыпи, находящийся в низине, просто затопит вместе с жильём горожан, — предупредили представители одесского водоканала и спасатели МЧС.

— Ну, тогда готовьте автобусы на эвакуацию населения, — отрезал Марченко.

На возражение, что вода слишком быстро (по приблизительным подсчётам, всего за шесть минут) дойдёт до густонаселённого района и откачать её будет непросто, Максим Марченко парировал, что главное — задержать противника.

Дамба Хаджибейского лимана длиной семь километров, расположенная на границе Одессы и Одесской области и отделяющая лиман от города. Фото © general-ivanov1.livejournal.com

Меж тем украинские экологи предупреждают, что в случае прорыва Хаджибейской дамбы будет затоплена территория порядка 23 квадратных километров. Скроются под водой железнодорожное полотно, ТЭЦ, несколько нефтеперерабатывающих предприятий, станция биологической очистки, весь жилой массив со школами и больницами. Пострадают тысячи человек.

Недавно Максим Марченко применил всё своё влияние, чтобы вычислить тех, кто даёт людям доступ к правдивой информации.

— На днях киберполиция разоблачила группировку, которая оказывала одесситам услуги по настройке российских каналов. В Одесской области эта услуга весьма популярна, и ею успели воспользоваться тысячи украинцев, которые до сих пор не могут или не хотят слезть с иглы российской пропаганды! — рвал и метал военный губернатор.

Ещё в конце весны Басманный райсуд Москвы заочно арестовал Максима Марченко. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны).

Прирождённый каратель

Максим Марченко. Фото © Telegram / "Трибунал"

Максиму Марченко 39 лет. Он родился в Славянске Донецкой области в семье строителей. Адрес его родителей улица Торская, дом 13, квартира 7.

Окончив Харьковский институт танковых войск, он служил командиром взвода курсантов в 169-м учебном центре "Десна". Эта учебка находилась в одноимённом черниговском посёлке. Каратель получил там служебное жильё: квартиру № 41 на улице Довженко, дом 50а, а также квартиру № 71 на улице Рыбалко, дом 1. Речь об обычных многоквартирных домах.

Максим Марченко награждает женщин – бойцов 28-й мехбригады. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 28 ОМБр

В 2014 году Максим Марченко поехал воевать в Донбасс в должности командира механизированной роты. Именно он отдал приказ о расстреле жилого сектора Донецка.

— В 10:20 3 февраля 2014 года украинские каратели из 28-й бригады по приказу военного преступника Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП-1 по жилым домам Старомихайловки. Мирные жители были вынуждены прятаться в подвалах своих домов, — говорилось в сообщении Управления Народной милиции ДНР. Тогда погибли десятки гражданских.

Киевские власти заметили неонациста и отозвали его с военных действий для повышения квалификации в столичном Национальном университете обороны. В 2016-м Максима Марченко назначили комбатом 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и снова отправили воевать. Его боевики прославились зверствами в отношении населения Донбасса, грабежами и мародёрством. В карательных операциях и зачистках в Донбассе он участвовал до 2021 года, получив повышение до полковника и комбрига.

Среди карателей 28-й мехбригады есть женщины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / 28brigade

До назначения военным губернатором Марченко возглавлял 28-ю мехбригаду имени Рыцарей Зимнего похода, названную так в честь петлюровцев из Украинской народной республики (УНР), которые в 1919 году пытались зайти в тыл красноармейцам, но в итоге бесславно сдались полякам. В эмблеме 28-й мехбригады легко угадывается гитлеровский символ — Железный крест. Место дислокации "рыцарей" — одесский посёлок Черноморское.

Пару лет назад украинская пресса писала, как мехбригаде Марченко выделили деньги на закупку американского вооружения. По бумагам средства потратили, как и предполагалось. Но затем выяснилось, что закуплено было китайское оружие стоимостью в 5–10 раз дешевле.

Железный крест мехбригады Марченко. Фото © Telegram / "Трибунал"

Сейчас военного губернатора Одессы обвиняют в торговле оружием со странами третьего мира. Всё началось с того, что он выступил категорически против досмотра российскими моряками украинских судов, на которых предполагалось вывозить зерно из хранилищ города.

— Одесские контрабандисты в связке с представителями областной военной администрации могут попытаться вывезти в трюмах не только зерно, но и оружие. Прецеденты такого реэкспорта уже были, — рассказал Лайфу источник в российских спецслужбах.

По версии силовиков, глава военной администрации тесно взаимодействует с двумя теневыми экспортёрами: одесским сирийцем Аднаном Киваном и местным уроженцем Вадимом Альпериным. Задумка у них простая: прикрываясь морскими поставками в Африку, перевозить списанные "джавелины", спрятанные в трюмах под зерном.

Тем не менее, согласно декларациям, у Максима Марченко нет вообще ничего, кроме скромного паркетника Skoda Kodiaq. Его 35-летняя супруга Александра трудится санитарным инструктором в 28-й мехбригаде. На двоих официально они зарабатывают 300–400 тысяч гривен в год. Также у бывшего комбрига есть младший брат — 26-летний Денис Марченко. Он сейчас работает механиком в одесской части Военно-морских сил Украины.

Несмотря на все усилия Максима Марченко, в Одессе действует прорусское подполье, которое на днях опубликовало видео, где обещает ему отомстить.

Подполье Одессы выступает против украинских нацистов. Видео © Telegram / "Оперативные сводки"

Активисты также расклеили по всему городу карикатуры на военного губернатора.







Максим Марченко ответил партизанам максимально агрессивно.

— В последнее время я вижу много видео так называемых коренных одесситов, которые призывают одесситов помогать Российской армии. Хочу сказать этим людям: тут вы найдёте только смерть, — угрожает бывший комбриг.

P. S.

Следственный комитет России намерен привлечь Марченко к уголовной ответственности. Высока вероятность того, что российские силовики смогут его найти и передать следователям. За преступления против мирных жителей Донбасса его ждёт суровое наказание.

Смогут ли российские силовики найти и задержать Марченко? 0 Да, для этого есть специальные подразделения Не успеют, с ним расправятся сами одесситы По мере продвижения Российской армии он сбежит на Запад

Авторы Егор Пережогин