Лайф изучил закрытый доклад НАТО и выяснил, почему западное оружие не помогло украинской армии Оглавление Последние новости спецоперации Как называется состояние, когда не знаешь, чего хочешь Проблемы украинской армии и позиция НАТО по Украине Карта боевых действий на Украине В распоряжении Лайфа оказался список всех вооружений, поставленных на Украину с 24 февраля. Несмотря на обширную военную помощь, противостоять Армии России ВСУ по-прежнему не могут. 21263 21263 Фото © Michael Ciaglo / Getty Images

Последние новости спецоперации

27 июля на брифинге Минобороны РФ доложили об уничтожении Воздушно-космическими силами РФ более 100 ракет к американской РСЗО HIMARS, хранившихся на складе в Днепропетровской области. Ранее эксперты отмечали, что российские зенитчики научились эффективно сбивать ракеты HIMARS из систем "Бук". В течение последних дней сообщалось об уничтожении ещё нескольких пусковых установок HIMARS.

Кильский институт мировой экономики провёл закрытое исследование (копия имеется в распоряжении Лайфа) импорта вооружений Украиной. Исследователи пришли к выводу, что с самого начала спецоперации западное оружие, активно распиаренное в СМИ, почти никак не повышает эффективность украинской армии. По состоянию на 27 июля Украина лишилась 1677 БПЛА, из них больше сотни "Байрактаров". Сейчас у ВСУ нет таких БПЛА, а производство новых фактически невозможно.

США не поддерживают производителей "Байрактаров" и активно поставляют на Украину собственные беспилотники, однако явное предпочтение отдаётся дронам-камикадзе, а не полноценным боевым машинам.

Поставки вооружений из США на Украину Фото © KIEL INSTITUTE FOR THE WORLD ECONOMY

Не помогли Киеву и ПТУР "Джавелин", которые он получал от США и которые называли убийцами российских танков. В самом начале СВО Армия России разрушила миф о непобедимости "Джавелинов". В течение последующих месяцев ВСУ так и не смогли внятно показать их эффективность: отчасти по причине собственной некомпетентности, отчасти по причине бесполезности в условиях недооснащённой украинской армии.

Это касается и шведско-британских ПТУР NLAW. "Лёгкое противотанковое оружие следующего поколения" оказалось недолговечным и чрезвычайно дорогим. В апреле сообщалось о переправке на Украину американских барражирующих боеприпасов Switchblade, но и они, как говорится, ушли в песок, толком и не повоевав. В мае Киев получил САУ M109, применить которые массово и эффективно у ВСУ не получилось по целому ряду причин. И главные из них — неправильное использование и хорошая работа российской разведки. 22 июня всего за семь минут артиллерия ВС РФ разбила позиции САУ M109, а после этого подключилась авиация и уничтожила склад со 155-миллиметровыми снарядами НАТО.

Как называется состояние, когда не знаешь, чего хочешь

Америка является координатором поставок вооружений на Украину, и именно она решает, что поставлять, а на что наложить вето. Помимо этого в международных оружейных соглашениях всё держится на сложной системе взаимных договорённостей. По данным DPA, существует чёрный список оружия, которое Украина никогда и ни при каких обстоятельствах не получит. В конце мая Тель-Авив "завернул" просьбу Вашингтона разрешить поставки ПТУР "Спайк", которые производятся в Германии по израильским технологиям. Причина отказа проста: ракеты производятся для нужд Бундесвера и армий союзников по НАТО, а для экспорта, тем более для поставок "непрофессиональным вооружённым силам", это оружие недоступно. По этой же причине Испания до сих пор не может прислать Киеву некоторое количество танков "Леопард 2А4".

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Список вооружений Киева постоянно меняется, одну смертоносную игрушку сменяет другая. И всё происходит снова и снова. И дело не только в позиции Запада, который очень дозированно помогает и очень щепетилен в вопросе, что присылать, а что не присылать. Киев и сам не знает, чего хочет. Любое вооружение подстраивается под существующую систему применения вооружений, а она уже выстраивается от доктрины применения сухопутных сил. В ВСУ с этим бардак.

— Меняющийся список запросов поступает из Киева каждый день. Мы с союзниками пытаемся определить, кто и что готов поставить. Это сложно, ведь запросы быстро меняются. К примеру, сначала речь шла о средствах ПВО, потом о боеприпасах и нехватке артиллерии. Теперь мы рассматриваем вопрос о бронемашинах, — отмечала в июле постпред при НАТО Джулианн Смит.

Всё, что присылает Запад, в Киеве считают недостаточным и требуют прислать в три раза больше. При этом часть оружия продаётся самими командирами ВСУ на чёрном рынке, а часть уничтожается Армией России на стадии разгрузки и в прифронтовой полосе.

Проблемы украинской армии и позиция НАТО по Украине

В конечном счёте в случае военной помощи Запада друг на друга накладываются три фактора. Первый — формальный характер "ленд-лиза". То есть инициативы по поставкам либо ветируются, как в случае с ПТУР "Спайк" или танками "Леопард", либо откладываются в долгий ящик, как в случае с истребителями (в НАТО считают, что передача боевой авиации может быть расценена РФ как вступление в конфликт и повлечь военный ответ), либо присылаются в небольшом количестве, мизерном для нужд ВСУ.

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После того как в июне был одобрен очередной пакет военной помощи США на один миллиард долларов , стало известно, что вместо 500 обещанных танков ВСУ получат в лучшем случае половину, вместо тысячи гаубиц — только четверть, вместо 300 РСЗО — в лучшем случае 50. К примеру, систем залпового огня HIMARS Украина получит в лучшем случае в общей сложности 20 единиц, а нужно ей в 20 раз больше.

Второй фактор — нестабильность и дезориентированность украинской армии, где никак не могут выбрать единую стратегию и практически любая операция сводится к обстрелу мостов и домов, террору против мирных граждан. И третий фактор — российская разведка всегда в курсе, какие планы у Киева, и действует на опережение.

Конечно, в мечтах Зеленский и компания видят ВСУ в качестве прогрессивной европейской армии наподобие Бундесвера или французских ВС. И у тех всё идёт почти по плану (кто бы что ни говорил, а спецоперация спутала европейцам карты): программы перевооружения должны закончиться к середине двадцатых годов или к 2030 году. Украина же застряла в тамбуре военной реформы: одной ногой стоит на советском наследии, другой — на натовском стандарте, который так и не был доведён там до ума. Западное оружие, по мнению зарубежных экспертов, используется до сих пор "по советским методичкам", отсюда и низкий КПД.

Практически не имея собственного современного вооружения, за малым исключением, Киев находится в слабой позиции.

И надеется, что "сильные" в лице США и их союзников по НАТО пришлют что-нибудь стоящее в необходимом количестве. Но вместо этого Запад шлёт шлемы, которые зачастую не выдерживают даже выстрела из травматического оружия, не самые лучшие дроны, обмундирование, не имеющее решающего значения, медицинскую помощь. Можно было бы ещё сказать об устаревшем оружии, пылящемся на складах США и стран Восточной Европы, но даже его в одних странах почти всё выгребли, в других сигнализируют, что запасы подходят к концу. Потеря САУ "Цезарь", присланных Парижем, повергла французов в панику , потом наскребли ещё шесть штук (вероятно, под давлением США), которые сейчас в пути. Но всё это капля в море.

Карта боевых действий на Украине

Исследователи из Института Киля отмечают, что такой разброд и шатания явно не способствуют росту обороноспособности Киева. К сожалению, до Зеленского до сих пор не донесли мысль, что западные партнёры давно мысленно похоронили Украину и присылают крохи только с целью поддержки собственного имиджа мировых арбитров. Недавно в редакционной статье The New York Times назвали нереалистичным возвращение военным путём границ Украины к их состоянию до 2014 года и подчеркнули , что "есть предел и вооружениям, и деньгам, и политической поддержке, которые может предоставить Запад".

Объём военной помощи США и стран НАТО на Украине Фото © KIEL INSTITUTE FOR THE WORLD ECONOMY

— Расхождение между тем, что хочет Украина, и тем, что её западные партнёры готовы дать, отражает реальность того, что западных лидеров тянет в двух направлениях. С одной стороны, они хотят помогать Украине, с другой — пытаются предотвратить эскалацию конфликта в войну крупных держав, — отметил старший политолог корпорации RAND Сэмюэл Чарап. По данным издания, обещанная помощь Запада в четыре раза превышает оборонный бюджет Украины на 2021 год.

При этом существуют и внутриблоковые разногласия: Польша жаждет наращивания поставок, Япония готова передать свои истребители, а Венгрия и Италия просят сесть за стол мирных переговоров и прекратить кровопролитие. Возможно, только в воображении Зеленского ещё существует образ некоего единого Запада, который, как супергерой из вселенной Marvel, придёт и всех спасёт.

Фото © Sean Gallup / Getty Images Почему помощь Запада Украине оказывается неэффективной? 0 Партнёры таким образом их бросают Никто не понимает, какое оружие нужно Армия России слишком эффективна Всё сразу

Авторы Евгений Жуков