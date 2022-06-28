Почему "Паладины" США не смогли переиграть российские "Гиацинты" на Украине Оглавление "Гиацинт-Б" против "Паладина" Тактика России на Украине и потери ВСУ после начала "Операции Z" Американские САУ M109 прибыли на Украину ещё в мае, однако применять их массово и эффективно у ВСУ не получилось по целому ряду причин. 17691 17691 Обложка © nara.getarchive.net

Официально Украина получила старые американские самоходные установки M109 Paladin ещё в конце мая. Однако на фронте 155-миллиметровые гаубицы оказались не сразу — первой и самой острой проблемой для ВСУ стала неспособность украинских артиллеристов освоить сложную технику. По своей сути американская гаубица — это та же пушка M777, только на гусеничном шасси. Для того чтобы управляться с самоходкой в бою, нужно минимум шесть человек, из которых не менее половины задействовано для рутинных операций — погрузки боекомплекта и откатки стреляных артиллерийских поддонов.

Впервые M109 были замечены под Харьковом — туда их перебросили, опасаясь возвращения Российской армии на оставленные в ходе перегруппировки позиции. Однако чуда, на которое так надеялись украинские военные, не произошло — буквально через день после переброски орудий выяснилось, что американские дизельные двигатели образца 60-х отказываются переваривать украинскую "солярку". После того как проблема с нормальным топливом была решена, выяснилось, что горючего хватит не всем — из двух десятков гаубиц поставить на ход удалось меньше половины. Остальные машины отбуксировали подальше от линии соприкосновения и в конечном счёте отправили в район Николаева, где украинская армия якобы собиралась наступать. Бывший внештатный аналитик компании RAND Стивен Гейтс отметил, что "украинская армия не смогла воспользоваться всеми преимуществами M109 на поле боя".

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Отчасти в этом виноваты и американские военные. Они много лет применяли M109 только на учениях, в реальности их применение было сопряжено с большим риском. К примеру, Кувейт не смог грамотно распорядиться этими гаубицами, в результате оборона страны была просто смята войсками Ирака. Украинцы допускают ту же ошибку — они отправляют технику туда, где российские военные точно могут наносить удары, а по американской технике всё это время в ответ никто не стрелял Стивен Гейтс Бывший внештатный аналитик компании RAND

"Гиацинт-Б" против "Паладина"

Любопытно, что именно николаевское направление оказалось одним из самых плохо подготовленных у ВСУ. Кроме того, что артиллерийский дивизион из восьми "Паладинов" был разделён на две огневые группы, к моменту выхода на позиции у американских M109 начались поломки, характерные для гусеничной техники, двигающейся своим ходом. Минимум одна машина перегрелась и вышла из строя, ещё три добрались до места, однако экипажи гаубиц почти сутки ждали подвоза боеприпасов, поскольку к месту техника двигалась без них.

Cамоходная установка M109 Paladin. Фото © getarchive.net

К тому моменту, как позиции ВСУ под Николаевом навестила машина снабжения, всё воздушное пространство в районе уже контролировала российская авиация. Впервые о странной активности "подозрительных сил" в районе российским разведчикам доложили пилоты самолётов Су-25, вылетавших на боевое задание в район Николаева. Однако обнаружить позиции ВСУ сразу не удалось — украинские военные несколько раз прекращали стрельбу аккурат за несколько минут до появления в небе российских беспилотников.

Здесь нужно отметить одно важное обстоятельство — в руках у ВСУ оказались норвежские версии американских САУ, а не посконно американская техника. Формально ВСУ были переданы версии M109A3G — модернизированный вариант гаубицы, разработанный в ФРГ в 1983 году. От базовой версии "Паладина" орудие отличается новым стволом от буксируемой гаубицы FH70 Rheinmetall и другими новшествами, благодаря которым дальность орудия должна была возрасти. Однако, расстреляв не один десяток снарядов, норвежцы поняли, что характеристики этих гаубиц на 30% хуже заявленных, сейчас страна активно "пересаживается" не на европейские артсистемы, а на оружие южнокорейского производства под тот же калибр. При этом новейшие системы с норвежских орудий — на Украине не досчитались цифровой системы управления огнём, спутниковой навигации. Перед отправкой c M109 сняли даже кондиционеры, что несказанно удивило украинских операторов.

Каких доработок лишились M109 перед отправкой на Украину © bits.de

Между собой САУ М109, переданные Украине, солдаты ВСУ называли "Мандалорцами" в честь персонажа из одноимённого сериала. Вопреки инструкции, "Паладины" использовались так же, как и французские "Цезарь", — стреляли только по ночам, а после каждого выстрела огневая группа меняла позицию и тратила от двух до четырёх часов на перегруппировку, запутывая следы. Это и стало фатальной ошибкой украинских артиллеристов.

М109 Paladin vs 2С5 "Гиацинт-С". Инфогрфика © LIFE

Тактика России на Украине и потери ВСУ после начала "Операции Z"

Точку, откуда стреляли американские M109 с украинскими экипажами, поздно ночью 22 июня обнаружила российская разведка. Любопытно, что "опознать" гаубицы по характерным колебаниям звука и амплитуде помог относительно возрастной комплекс "1Б33М", который Россия активно предлагает на экспорт. После того как автоматика выдала соответствующий сигнал, сведения о стрельбе американских гаубиц тут же попали к командирам артиллерийских батарей.

Cамоходная установка M109 Paladin. Фото © getarchive.net

На рассвете, отстреляв за ночь незначительное количество снарядов, M109 начали готовить к отходу. Однако в 5:30 утра по неизвестной причине группа гаубиц произвела ещё один залп. После того как дым от пороховых зарядов рассеялся, гаубицы уже облучали лазером с беспилотника "Орлан-30". Эта версия военных дронов разрабатывалась специально на такой случай — лазерная подсветка цели позволяет точно применять любые авиационные бомбы и ракеты, однако приказ бить по позициям украинских САУ получило ближайшее подразделение самоходной артиллерии, вооружённое пушками "Гиацинт-Б".

По некоторым данным, с момента обнаружения позиций M109 до их полного уничтожения прошло немногим более семи минут. Для того чтобы поразить сами орудия, российские военные могли использовать два разных типа снарядов. Первый — управляемый выстрел "Краснополь", хорошо известный во всём мире. Второй — чуть менее известный, но не менее эффективный выстрел "Сантиметр", переоснащённый блоками ГЛОНАСС для наиболее точной стрельбы.

Пушка 2А36 "Гиацинт-Б". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

После того как батарея "Гиацинтов" произвела три выстрела, две M109, предположительно, были уничтожены, ещё одну украинским военным чудом удалось вывести из-под огня. После этого по месту скопления украинских военных в этом районе был нанесён массированный артиллерийский удар, в результате которого ВСУ окончательно лишились возможности отбуксировать и починить американскую технику. Через час после первого удара по позициям украинской армии удар нанесла авиация — в ходе рейда два звена штурмовиков Су-25 уничтожили склад со 155-миллиметровыми снарядами, которые ВСУ спешно попытались перевезти в другое место.

Поражение "Паладинов" под Николаевом поставило ВСУ перед непростым выбором. С одной стороны — необходимо и дальше демонстрировать поставки западных вооружений, чтобы военные окончательно не утратили волю к боевым действиям, с другой стороны — применять эти САУ, как и гаубицы M777, а также французские САУ "Цезарь" безопасно больше нельзя. Немецкие гаубицы PzH-2000, по мнению большинства военных экспертов, также входят в "группу риска".

Фото © Wikipedia Будут ли ВСУ и дальше применять западные вооружения? 0 Будут, других у них нет Применять будут, но очень редко Принципиально ничего не изменится

Авторы Сергей Андреев