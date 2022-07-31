Число пострадавших после удара дрона ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе выросло до шести
Количество пострадавших в результате взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Погибших нет, шесть человек пострадали. Двое в средней степени тяжести, остальные в лёгкой. Вся помощь необходимая оказана", — сказал Развожаев журналистам.
По его словам, никакого повода для паники нет, все правоохранительные и силовые структуры мобилизованы. О причинах и деталях сообщат соответствующие органы, добавил он.
Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены.
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