Число пострадавших после удара дрона ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе выросло до шести

Количество пострадавших в результате взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Погибших нет, шесть человек пострадали. Двое в средней степени тяжести, остальные в лёгкой. Вся помощь необходимая оказана", — сказал Развожаев журналистам.