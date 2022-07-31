НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 06:50
3582

Число пострадавших после удара дрона ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе выросло до шести

Количество пострадавших в результате взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Погибших нет, шесть человек пострадали. Двое в средней степени тяжести, остальные в лёгкой. Вся помощь необходимая оказана", — сказал Развожаев журналистам.

По его словам, никакого повода для паники нет, все правоохранительные и силовые структуры мобилизованы. О причинах и деталях сообщат соответствующие органы, добавил он.

В Черноморском флоте раскрыли подробности удара дрона ВСУ по штабу в Севастополе

В Черноморском флоте раскрыли подробности удара дрона ВСУ по штабу в Севастополе

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены.

Обложка ©

Telegram-канал Михаила Развожаева

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров