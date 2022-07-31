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31 июля, 06:37

Врач определил, когда можно будет утверждать о сезонности ковида

Иммунолог Жемчугов: Через год будет известно, стал ли коронавирус сезонным

Лишь через год можно окончательно утверждать, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Об этом в беседе с ТАСС заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, существуют два варианта завершения пандемии. И один из них — переход коронавируса в состояние сезонного заболевания по типу гриппа. В таком случае SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей постоянно — из Южного полушария в Северное.

"Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна, как грипп, или не закончится, останется ли на лето. Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли [ковид] сезонным", — заявил иммунолог.

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Но наиболее возможным вариантом Жемчугов назвал переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции. По его словам, при таком сценарии ковид найдёт "хозяина" – носителя в природе. Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится и перестанет защищать, то вирус снова выйдет к людям — как функционируют чума, Эбола и другие природно-очаговые инфекции.

Накануне, 30 июля, сообщалось, что в России выявили максимум случаев ковида с 10 апреля. Было зарегистрировано 12 248 новых заражений.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
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