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31 июля, 05:28

В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню ВМФ после атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене праздничных мероприятий ко Дню ВМФ

Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе отменены из-за утренней атаки ВСУ на штаб Черноморского флота. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", написал он.

Развожаев добавил, что в настоящий момент на месте работают сотрудники ФСБ, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота, предположительно, с беспилотника. В результате пострадало пять человек, погибших нет. А накануне сообщалось, что День ВМФ в Севастополе пройдёт в сокращённом формате — протокольными торжествами без парадного построения кораблей и традиционного представления.

Обложка ©

Правительство Севастополя

Светлана Оперук

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