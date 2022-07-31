В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню ВМФ после атаки ВСУ

Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе отменены из-за утренней атаки ВСУ на штаб Черноморского флота. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота, предположительно, с беспилотника. В результате пострадало пять человек, погибших нет. А накануне сообщалось, что День ВМФ в Севастополе пройдёт в сокращённом формате — протокольными торжествами без парадного построения кораблей и традиционного представления.