Шойгу: ВМФ России успешно решает поставленные задачи

Российский Военно-морской флот успешно решает поставленные перед ним задачи. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих, ветеранов и работников имеющих отношение к флоту отраслей с Днём ВМФ.

Он добавил, что россияне гордятся героической историей ВМФ, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями. Министр пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма.

Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примут участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.