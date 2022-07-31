В Латвии объяснили, как остановка поставок "Газпромом" повлияет на население

Остановка "Газпромом" поставок газа в Латвию не скажется на жителях страны и её энергетической безопасности. Такое заявление сделала латвийский министр экономики Илзе Индриксоне.

"Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России", — сказала она порталу LSM.

По словам министра, сейчас для Риги приоритетными являются поставки сжиженного природного газа из Клайпеды, также власти работают над поставками с других направлений.

Индриксоне заметила, что этот шаг "Газпрома" существенно ничего не меняет для Латвии. Она уверена, что это больше "запугивание со стороны России".