В Латвии объяснили, как остановка поставок "Газпромом" повлияет на население
Глава Минэкономики Латвии исключила влияние на граждан остановку поставок "Газпромом"
Остановка "Газпромом" поставок газа в Латвию не скажется на жителях страны и её энергетической безопасности. Такое заявление сделала латвийский министр экономики Илзе Индриксоне.
"Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России", — сказала она порталу LSM.
По словам министра, сейчас для Риги приоритетными являются поставки сжиженного природного газа из Клайпеды, также власти работают над поставками с других направлений.
Индриксоне заметила, что этот шаг "Газпрома" существенно ничего не меняет для Латвии. Она уверена, что это больше "запугивание со стороны России".
Ранее Лайф рассказывал, что латвийский оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупку российского газа, но через посредника. Через какую именно компанию топливо поставляется в страну, глава компании Айгарс Калвитис уточнить отказался. После этого "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию, уточнив, что Рига нарушила условия отбора топлива.
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