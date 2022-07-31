Опровергнуты мифы об особенностях крупных пород собак

Мифы о крупных собаках зачастую придумывают те, кто никогда не имел в доме животных. Это неправильно — рассуждать о характере или привычках питомцев, ориентируясь только на их размеры. Правда лишь в том, что от размера собаки не зависит её поведение или отношение к человеку. Такое мнение высказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он считает, что поведение и характер собаки зависят от воспитания.

"То, каким вырастет питомец, зависит от грамотного подхода к его воспитанию. Среди маленьких собак встречается много невоспитанных питомцев, которые могут вести себя гораздо хуже своих крупных сородичей. И это не вина собаки — ответственность всегда на плечах хозяина", — приводит РИА "Новости" слова Голубева.

Кинолог добавил, что внушительный размер собаки может напугать. Кажется, что такой питомец с большей вероятностью может кого-то укусить, однако по закону выгуливать собаку в наморднике и на поводке обязаны владельцы лишь потенциально опасных пород собак. К ним относятся акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог, булли кутта, бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказские собаки, волко-собачьи гибриды и волкособы, а также гибриды и метисы этих пород.

Голубев успокоил тех, кто считает, что большие собаки не подходят семьям с детьми. Главную роль играет не размер питомца, а именно особенности его характера. Если же завести маленькую собаку в семье с ребёнком, есть риск, что во время игры малыш может случайно навредить питомцу. Для ребёнка нужно выбирать собаку, отличающуюся особой дружелюбностью, легко вступающую в игру, в меру активную и не требующую специального ухода, рассказал кинолог.

Он добавил, что активным и сложным в содержании собакам не подойдёт проживание в квартире. Но рекомендации по этому поводу являются достаточно условными. Бывает так, что крупная собака, находясь в вольере на улице, даже не выходит во двор на прогулку, а такая же собака, живущая в квартире, ежедневно получает достаточную порцию физнагрузок.