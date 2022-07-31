Катер не подпускает: В Охотском море редчайший гренландский кит запутался в сетях
Создана спасательная группа для вызволения гренландского кита из сетей в Охотском море
В Хабаровском крае идёт операция по спасению гренландского кита. Редкое млекопитающее запуталось в рыбацких сетях в Охотском море, недалеко от острова Рейнеке. Третий день специалисты пытаются помочь животному.
Гренландский кит запутался в сетях. Видео © Telegram / Министр Пунтус. Za туризм
Как сообщила глава краевого Минтуризма Екатерина Пунтус, в спасательную группу вошли сотрудники компании-туроператора "Дальневосточные экспедиции", совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, Центра спасения морских млекопитающих "Дельфа".
"В числе участников и директор компании "Дальневосточные экспедиции" Бахт Мавланов. Он хорошо знает территорию Охотоморья и не раз бывал в научно-исследовательских экспедициях по изучению китов Охотского моря. По его словам, животное находится в стрессе, катер с людьми не подпускает, сразу уходит на глубину", — рассказала министр.
Учёные заметили, что кит смог освободиться от части верёвок, но сеть всё ещё угрожает его жизни. В мире насчитывается не более 400 таких животных. Пунтус подчеркнула, что гибель даже одного станет серьёзным уроном для всей охотоморской популяции.
Ранее Лайф писал, что горбатый кит у берегов Калифорнии чуть не съел двух девушек. Они катались на каяке, когда млекопитающее застало их врасплох — вынырнуло с раскрытой пастью, словно собираясь их проглотить.
Wikipedia / Olga Shpak