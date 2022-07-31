Названы документы, которые нужно хранить "вечно"

Есть несколько документов, которые нужно держать всегда под рукой. Так, не стоит выбрасывать чеки на покупки — это всегда гарантия защиты своих прав. Особенно чек пригодится, если возникнет необходимость в возврате товара. Об этом рассказывает юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Другим важным документом, по словам эксперта, является договор.

"При утере договора невозможно будет подтвердить те или иные условия заключения сделки, например сроки оплаты, конечную стоимость услуг или работ, перечень услуг. И в этом случае останется только обращаться в суд за защитой своих прав", — объясняет Данилов агентству "Прайм".

Третьим по значимости важным документом является акт, рассказал эксперт. Он подтверждает выполнение тех или иных услуг, работ. Также в нём прописывается сумма, которую должен заказчик исполнителю за выполненную работу. Кроме того, не помешает хранить свидетельства, выписки и справки, подтверждающие регистрацию сделок, например свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество, выписки из реестра недвижимости, паспорта транспортных средств, а также документы, подтверждающие право на наследство.

"Документы важно хранить, поскольку любой из них рано или поздно может понадобиться. При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определённые критерии приёма и идентификации документов", — подытожил Данилов.