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31 июля, 03:24

Двое россиян на внедорожнике застряли в кальдере вулкана

МЧС: Двое жителей Камчатки застряли в кальдере вулкана Горелый

<p>Вулкан Горелый. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GorelyVolcanoCrater.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Giztereziz</a></p>

Вулкан Горелый. Фото © Wikipedia / Giztereziz

Камчатским спасателям пришлось оказывать помощь двум любителям острых ощущений, которые не могли выбраться из кальдеры вулкана. Их внедорожник Mitsubishi Pajero Mini заглох у жерла вулкана Горелый.

"По словам заявителя, возвращаясь с рабочего рейса на грузовике, он по пути заметил автомобиль с включёнными аварийными сигналами. Владелец автомобиля сообщил, что двигатель внезапно заглох и не заводится. Было принято решение обратиться за помощью к спасателям", — говорится в сообщении краевого главка МЧС РФ.

Обнаружив путешественников, спасатели вытащили их и сопроводили в город Елизово. Медицинская помощь им не понадобилась.

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Ранее Лайф писал, что на Итурупе туристка обварила ногу у подножия вулкана Баранского. Это случилось после того, как там перекрыли доступ профессиональным инструкторам-проводникам. Путешественница отправилась на экскурсию вместе с частными гидами и провалилась под хрупкую вулканическую корку.

Арина Родионова

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