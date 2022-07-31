Двое россиян на внедорожнике застряли в кальдере вулкана
МЧС: Двое жителей Камчатки застряли в кальдере вулкана Горелый
Вулкан Горелый. Фото © Wikipedia / Giztereziz
Камчатским спасателям пришлось оказывать помощь двум любителям острых ощущений, которые не могли выбраться из кальдеры вулкана. Их внедорожник Mitsubishi Pajero Mini заглох у жерла вулкана Горелый.
"По словам заявителя, возвращаясь с рабочего рейса на грузовике, он по пути заметил автомобиль с включёнными аварийными сигналами. Владелец автомобиля сообщил, что двигатель внезапно заглох и не заводится. Было принято решение обратиться за помощью к спасателям", — говорится в сообщении краевого главка МЧС РФ.
Обнаружив путешественников, спасатели вытащили их и сопроводили в город Елизово. Медицинская помощь им не понадобилась.
Ранее Лайф писал, что на Итурупе туристка обварила ногу у подножия вулкана Баранского. Это случилось после того, как там перекрыли доступ профессиональным инструкторам-проводникам. Путешественница отправилась на экскурсию вместе с частными гидами и провалилась под хрупкую вулканическую корку.