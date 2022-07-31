Анкалаев уложил американца Смита техническим нокаутом
Россиянин Анкалаев победил американца Смита на турнире UFC 277
Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев одержал победу над американцем Энтони Смитом. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе прошёл в Далласе в рамках турнира UFC 277.
Анкалаев одержал победу во втором раунде — это стало результатом технического нокаута.
Теперь у 30-летнего российского борца смешанного стиля 18 побед (девять из них подряд) и одно поражение. У 34-летнего американца 36 побед и 17 поражений.
Ранее Лайф рассказывал о том, что лишь два российских спортсмена в 2022 году реально претендуют на чемпионский пояс в UFC. И одним из них является 30-летний уроженец Махачкалы Магомед Анкалаев.
Единоборства Бокс/MMA/UFC
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