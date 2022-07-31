Анкалаев уложил американца Смита техническим нокаутом

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев одержал победу над американцем Энтони Смитом. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе прошёл в Далласе в рамках турнира UFC 277.

Анкалаев одержал победу во втором раунде — это стало результатом технического нокаута.

Теперь у 30-летнего российского борца смешанного стиля 18 побед (девять из них подряд) и одно поражение. У 34-летнего американца 36 побед и 17 поражений.