На Камчатке зафиксировали пять землетрясений за два часа

Сейсмологи зарегистрировали утром пять землетрясений у берегов Камчатки. Эпицентры подземных толчков располагались в Тихом океане у восточного побережья полуострова.

"Наиболее сильное из землетрясений зарегистрировано в воскресенье в 10:13 по местному времени (1:13 по Москве). Его магнитуда составила 4,4. Эпицентр находился в 255 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", — приводит "Интерфакс" слова представителя Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Он отметил, что в течение двух часов до этого в том же районе произошло ещё четыре землетрясения. В свою очередь, в главке МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что эти землетрясения в населённых пунктах не ощущались. Жертв и разрушений нет, угроза цунами отсутствует.