Как уберечь двигатель авто от перегрева, объяснил автоэксперт

Каждую весну нужно проверять систему охлаждения, чтобы автомобиль не перегревался летом. Этот и другие советы дал автоэксперт, руководитель общественного центра "Автомобилист" Максим Едрышов.

"Такие работы по очистке системы охлаждения лучше проводить весной, ещё до наступления жары. Промывка радиатора со съёмом и так далее. Туда очень много мелкой пыли забивается, что нарушает работу системы охлаждения. Это работы номер один, которые нужно проводить хотя бы раз в год", — сказал Едрышов в беседе с Ura.ru.

Самостоятельно снижать температуру двигателя не нужно, предостерёг эксперт. Если стрелка поползла вверх, то надо сразу заглушить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и ждать, пока машина остынет. В жару придётся переждать несколько часов. Едрышов посоветовал, не допуская перегрева, попробовать доехать до сервиса или вызвать эвакуатор.