Как уберечь двигатель авто от перегрева, объяснил автоэксперт
Автоэксперт Едрышов рассказал, как избежать перегрева машины в жару
Каждую весну нужно проверять систему охлаждения, чтобы автомобиль не перегревался летом. Этот и другие советы дал автоэксперт, руководитель общественного центра "Автомобилист" Максим Едрышов.
"Такие работы по очистке системы охлаждения лучше проводить весной, ещё до наступления жары. Промывка радиатора со съёмом и так далее. Туда очень много мелкой пыли забивается, что нарушает работу системы охлаждения. Это работы номер один, которые нужно проводить хотя бы раз в год", — сказал Едрышов в беседе с Ura.ru.
Самостоятельно снижать температуру двигателя не нужно, предостерёг эксперт. Если стрелка поползла вверх, то надо сразу заглушить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и ждать, пока машина остынет. В жару придётся переждать несколько часов. Едрышов посоветовал, не допуская перегрева, попробовать доехать до сервиса или вызвать эвакуатор.
Как ранее писал Лайф, другой эксперт предупредил, что слишком громкая музыка в автомобиле повышает риск попадания в ДТП. Водитель-меломан меньше занят управлением машиной и наблюдением за обстановкой, считает специалист.
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