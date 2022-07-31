НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 02:25

Как уберечь двигатель авто от перегрева, объяснил автоэксперт

Автоэксперт Едрышов рассказал, как избежать перегрева машины в жару

Каждую весну нужно проверять систему охлаждения, чтобы автомобиль не перегревался летом. Этот и другие советы дал автоэксперт, руководитель общественного центра "Автомобилист" Максим Едрышов.

"Такие работы по очистке системы охлаждения лучше проводить весной, ещё до наступления жары. Промывка радиатора со съёмом и так далее. Туда очень много мелкой пыли забивается, что нарушает работу системы охлаждения. Это работы номер один, которые нужно проводить хотя бы раз в год", — сказал Едрышов в беседе с Ura.ru.

Самостоятельно снижать температуру двигателя не нужно, предостерёг эксперт. Если стрелка поползла вверх, то надо сразу заглушить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и ждать, пока машина остынет. В жару придётся переждать несколько часов. Едрышов посоветовал, не допуская перегрева, попробовать доехать до сервиса или вызвать эвакуатор.

Автоэксперт Васильев объяснил, какие шумы в машине должны насторожить водителя

Автоэксперт Васильев объяснил, какие шумы в машине должны насторожить водителя

Как ранее писал Лайф, другой эксперт предупредил, что слишком громкая музыка в автомобиле повышает риск попадания в ДТП. Водитель-меломан меньше занят управлением машиной и наблюдением за обстановкой, считает специалист.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров