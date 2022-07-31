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31 июля, 04:32

Атакован штаб Черноморского флота

Губернатор Развозжаев: в Севастополе атакован штаб Черноморского флота

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с беспилотника. Пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник", — написал глава города в своём Telegram-канале.

По его словам, ранено пять сотрудников штаба, никто не погиб. Пострадавшим оказана помощь. В связи с произошедшим в Севастополе праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота перенесены. Губернатор призвал "сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома".

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ТАСС \ Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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