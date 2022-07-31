Разбросанные листья и повреждённые стёкла: Губернатор Севастополя показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ
Губернатор Севастополя показал фото штаба Черноморского флота после атаки дрона ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев приехал в штаб Черноморского флота, который утром был атакован украинским беспилотником. В телеграм-канале он опубликовал фотографии с места происшествия.
"Нахожусь с утра в штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. <…> Всю информацию буду оперативно сообщать здесь", — написал он.
На снимках можно заметить раскиданную листву во дворе штаба, а также повреждённые стёкла зданий. При этом серьёзных повреждений нанесено не было.
Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота, предположительно, с беспилотника. В результате пострадало пять человек, погибших нет.
Telegram-канал Михаила Развожаева