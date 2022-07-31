Разбросанные листья и повреждённые стёкла: Губернатор Севастополя показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев приехал в штаб Черноморского флота, который утром был атакован украинским беспилотником. В телеграм-канале он опубликовал фотографии с места происшествия.

"Нахожусь с утра в штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. <…> Всю информацию буду оперативно сообщать здесь", — написал он.

На снимках можно заметить раскиданную листву во дворе штаба, а также повреждённые стёкла зданий. При этом серьёзных повреждений нанесено не было.





