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31 июля, 05:51

Разбросанные листья и повреждённые стёкла: Губернатор Севастополя показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ

Губернатор Севастополя показал фото штаба Черноморского флота после атаки дрона ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев приехал в штаб Черноморского флота, который утром был атакован украинским беспилотником. В телеграм-канале он опубликовал фотографии с места происшествия.

"Нахожусь с утра в штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. <…> Всю информацию буду оперативно сообщать здесь", — написал он.

На снимках можно заметить раскиданную листву во дворе штаба, а также повреждённые стёкла зданий. При этом серьёзных повреждений нанесено не было.

  • Последствия атаки дрона ВСУ по штабу ЧР в Севастополе. Фото © Telegram-канал Михаила Развожаева
    Последствия атаки дрона ВСУ по штабу ЧР в Севастополе. Фото © Telegram-канал Михаила Развожаева
  • Последствия атаки дрона ВСУ по штабу ЧР в Севастополе. Фото © Telegram-канал Михаила Развожаева
    Последствия атаки дрона ВСУ по штабу ЧР в Севастополе. Фото © Telegram-канал Михаила Развожаева
  • Последствия атаки дрона ВСУ по штабу ЧР в Севастополе. Фото © Telegram-канал Михаила Развожаева
    Последствия атаки дрона ВСУ по штабу ЧР в Севастополе. Фото © Telegram-канал Михаила Развожаева

Последствия атаки дрона ВСУ по штабу ЧР в Севастополе. Фото © Telegram-канал Михаила Развожаева

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Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота, предположительно, с беспилотника. В результате пострадало пять человек, погибших нет.

Обложка ©

Telegram-канал Михаила Развожаева

Артур Лапсаков

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