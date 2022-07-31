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31 июля, 11:45

Авто выгорели почти полностью: Четверо взрослых и ребёнок погибли в жутком ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на Ставрополье

Под Светлоградом в Ставропольском крае столкнулись и загорелись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибло пять человек, в том числе ребёнок, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по краю.

ДТП под Ставрополем. Видео © "ВКонтакте" / "ЧП СТАВРОПОЛЬ"

"В 13:05 на 502-м км автодороги Астрахань — Ставрополь, произошло столкновение маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем. В результате ДТП оба автомобиля загорелись. Пострадали десять человек, из них один ребёнок, также, к сожалению, пять человек погибли, из них один ребёнок", — говорится в сообщении.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в Сети, видно, что огонь всё ещё полыхает, а автомобили выгорели почти полностью, остался только каркас. Кроме того, возгорание распространилось далеко на поле. Спасать людей помогают и неравнодушные очевидцы: некоторых пострадавших оттаскивают от места столкновения.

Во Владимирской области три человека погибли в аварии с автобусом

Во Владимирской области три человека погибли в аварии с автобусом

Ранее Лайф рассказывал, что в Приамурье в ДТП с участием минивэна и КамАЗа погибли пять человек. По предварительной информации, минивэн столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. В результате автоаварии ушли из жизни водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров.

Обложка ©

Скрин из видео "ВКонтакте" / "ЧП СТАВРОПОЛЬ"

Григорий Воронцов

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