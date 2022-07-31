Авто выгорели почти полностью: Четверо взрослых и ребёнок погибли в жутком ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Под Светлоградом в Ставропольском крае столкнулись и загорелись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибло пять человек, в том числе ребёнок, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по краю.

ДТП под Ставрополем. Видео © "ВКонтакте" / "ЧП СТАВРОПОЛЬ"

"В 13:05 на 502-м км автодороги Астрахань — Ставрополь, произошло столкновение маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем. В результате ДТП оба автомобиля загорелись. Пострадали десять человек, из них один ребёнок, также, к сожалению, пять человек погибли, из них один ребёнок", — говорится в сообщении.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в Сети, видно, что огонь всё ещё полыхает, а автомобили выгорели почти полностью, остался только каркас. Кроме того, возгорание распространилось далеко на поле. Спасать людей помогают и неравнодушные очевидцы: некоторых пострадавших оттаскивают от места столкновения.