Зоолог рассказал о состоянии запутавшегося в сетях в Охотском море редчайшего кита

Гренландский кит, который запутался в рыбацких сетях в Охотском море на севере Хабаровского края, может продержаться в ловушке не менее месяца. Об этом рассказал зоолог, руководитель проекта по изучению охотоморских гренландских китов Григорий Цидулко.

В беседе с Лайфом он отметил, что спасательная операция приостановлена из-за непогоды. Сегодня шторм затих, но у специалистов по-прежнему нет возможности выехать к киту.

"Кит жив и продержаться ещё может не менее месяца. Главное, чтобы он не ушёл из района. Иначе найти его будет очень сложно. Мы готовимся и планируем новый выход на вторник. За завтра не успеем всё подготовить", — отметил зоолог.