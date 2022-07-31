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31 июля, 11:27

Зоолог рассказал о состоянии запутавшегося в сетях в Охотском море редчайшего кита

Зоолог Цидулко: Запутавшийся в сетях редчайший кит может продержаться не менее месяца

Гренландский кит, который запутался в рыбацких сетях в Охотском море на севере Хабаровского края, может продержаться в ловушке не менее месяца. Об этом рассказал зоолог, руководитель проекта по изучению охотоморских гренландских китов Григорий Цидулко.

В беседе с Лайфом он отметил, что спасательная операция приостановлена из-за непогоды. Сегодня шторм затих, но у специалистов по-прежнему нет возможности выехать к киту.

"Кит жив и продержаться ещё может не менее месяца. Главное, чтобы он не ушёл из района. Иначе найти его будет очень сложно. Мы готовимся и планируем новый выход на вторник. За завтра не успеем всё подготовить", — отметил зоолог.

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Напомним, в Хабаровском крае третий день идёт операция по спасению гренландского кита. Редкое млекопитающее запуталось в рыбацких сетях в Охотском море, недалеко от острова Рейнеке. Специалисты предупреждают, что у кита начался стресс и накопилась усталость. В мире гренландских китов насчитывается не более 400, поэтому гибель даже одного станет серьёзным уроном для всей охотоморской популяции.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Архипова

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