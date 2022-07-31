В Совфеде раскрыли причину удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе
Сенатор Цеков считает, что удар по штабу ЧФ в Севастополе нужен был для поднятия духа ВСУ
Удар беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесён, чтобы воодушевить ВСУ. Таким мнением поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Конечно, это делается для того, чтобы воодушевить Вооружённые силы Украины, вдохнуть в них надежду. Показать, что они способны достигать даже таких серьёзных объектов, как Военно-морской штаб Российской Федерации", — приводит его слова "Газета.ru".
Сенатор уверен, что подобные обстрелы делаются не для достижения каких-то успехов в конкретном военном деле, а для воздействия на военных РФ. Однако должно быть понимание, что на конечные результаты специальной военной операции это не повлияет. Атака будет тщательно расследована, а причастные к ней установлены, предупредил парламентарий. Цеков также счёл возможным, что случившееся — диверсия, а дрон был запущен с территории Крыма или Севастополя.
Напомним, сегодня утром стало известно, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. В Черноморском флоте уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный дрон. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены и переносить их не будут.
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