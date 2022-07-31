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31 июля, 09:19
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Сенатор Ковитиди: Атака на штаб ЧФ в Севастополе велась с территории города

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе велась с территории города. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", — сообщила она.

Сенатор подчеркнула, что случившееся расценивается, несомненно, как теракт. Она заверила, что виновные в атаке будут наказаны. По словам Ковитиди, сейчас обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День Военно-морского флота.

Число пострадавших после удара дрона ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе выросло до шести

Число пострадавших после удара дрона ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе выросло до шести

Лайф напоминает, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены.

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Telegram / РаZVожаев

Никита Осипов

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