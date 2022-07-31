Сенатор Ковитиди: Атака на штаб ЧФ в Севастополе велась с территории города

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе велась с территории города. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", — сообщила она.