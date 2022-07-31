В Госдуме напомнили о законах, которые вступают в силу уже в августе
C 1 августа текущего года в России будут увеличены пенсии работающих пенсионеров. Об этом и других грядущих нововведениях говорится в телеграм-канале Госдумы РФ.
"Работающим пенсионерам будет произведён беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — говорится в сообщении.
У самозанятых граждан с 1 августа появится возможность встать на учёт через "Госуслуги". Кстати, теперь на портале смогут зарегистрироваться граждане республик Донбасса и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Напомним, помимо РФ туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Кроме того, ФНС с 1 августа сможет передавать другим лицам данные о налогоплательщике, если он даст на это согласие. Отныне это не будет считаться разглашением налоговой тайны.
А с 25 августа вступят в силу поправки в закон "Об оружии", которые будут уточнять условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. В частности, россиянам запретят коллекционирование оружия при отсутствии разрешения на его покупку.
Вместе с тем с 27 августа изменятся правила рекламы детского питания. Обязательными станут сведения о возрастных ограничениях, указание о преимуществах грудного вскармливания и требование консультации со специалистом.
А ранее Лайф сообщал, что Госдума уже осенью может принять законопроект, разрешающий фудшеринг. Нововведение позволит магазинам не утилизировать просроченные товары, а до истечения срока годности передавать их в благотворительные организации. Они и сейчас могут делать это, но в таком случае требуется платить НДС, поэтому ликвидировать продукты становится выгоднее. После принятия закона не надо будет платить налог.
Сайт Госдумы