В Госдуме напомнили о законах, которые вступают в силу уже в августе

C 1 августа текущего года в России будут увеличены пенсии работающих пенсионеров. Об этом и других грядущих нововведениях говорится в телеграм-канале Госдумы РФ.

"Работающим пенсионерам будет произведён беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — говорится в сообщении.

У самозанятых граждан с 1 августа появится возможность встать на учёт через "Госуслуги". Кстати, теперь на портале смогут зарегистрироваться граждане республик Донбасса и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Напомним, помимо РФ туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Кроме того, ФНС с 1 августа сможет передавать другим лицам данные о налогоплательщике, если он даст на это согласие. Отныне это не будет считаться разглашением налоговой тайны.

А с 25 августа вступят в силу поправки в закон "Об оружии", которые будут уточнять условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. В частности, россиянам запретят коллекционирование оружия при отсутствии разрешения на его покупку.



Вместе с тем с 27 августа изменятся правила рекламы детского питания. Обязательными станут сведения о возрастных ограничениях, указание о преимуществах грудного вскармливания и требование консультации со специалистом.