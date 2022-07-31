Схрон с противотанковыми гранатами для обстрела российской техники нашли под Херсоном

В заброшенном доме в Херсонской области обнаружен схрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской техники. Об этом сообщил сотрудник силовых структур РФ в беседе с РИА "Новости".

"В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения", — сказал он.

По словам очевидцев, у них были пакеты, а также рюкзак камуфляжной раскраски. В ходе проведения оперативных мероприятий российские силовики нашли схрон. В нём обнаружены автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-миллиметровые противотанковые гранаты ПГ-7М и свыше двух сотен патронов калибра 7,62 мм трёх видов в лентах. Причём позиция схрона расположена таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии, пути передвижения военной техники РФ и транспортные средства местных жителей.