Росгвардия обнаружила в ЛНР схроны с оружием и более чем 10 тыс. боеприпасов

Сотрудники Росгвардии изъяли боеприпасы и оружие в найденном на территории ЛНР схроне. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что для обеспечения безопасности местных жителей пришлось эвакуировать.

"При проведении поисковых мероприятий в населённых пунктах Луганской Народной Республики военнослужащие спецподразделений Росгвардии обнаружили схроны, из которых изъяты пусковая установка ПТРК "Стугна", гранаты иностранного производства, две ракеты ПТУР 9М11, более десяти тысяч боеприпасов различного калибра, 20 единиц ВОГ-30Д, три мины калибром 82 мм, две гранаты Ф-1 и три гранаты РГД-5", — перечислено в тексте.