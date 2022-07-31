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31 июля, 09:13

Путин на отлично оценил Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин высоко оценил Главный военно-морской парад, который состоялся в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Об этом он сказал в беседе с нашим корреспондентом.

Путин на отлично оценил Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"Парад — отлично", — отметил российский лидер, отвечая на вопрос Лайфа.

Он также вновь поздравил присутствующих с праздником.

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День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, по Неве прошли 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части задействовали более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде приняли участие более 3,5 тысячи военнослужащих.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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