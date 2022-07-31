Сорванные атакой ВСУ праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе не перенесут

Праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню ВМФ, которые было решено отменить после атаки на штаб Черноморского флота, не будут проводиться в другой день. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его, бесспорно, отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий", — сказал он.