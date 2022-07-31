Сорванные атакой ВСУ праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе не перенесут
Губернатор Севастополя: Праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в городе не будут переносить
Праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню ВМФ, которые было решено отменить после атаки на штаб Черноморского флота, не будут проводиться в другой день. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его, бесспорно, отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий", — сказал он.
Кроме того, как отметил Развожаев, было запланировано спортивное мероприятие (соревнования по хай-давингу), которое, скорее всего, перенесут на день или два. Он ещё раз уточнил, что "переноса официального празднования не предполагается".
Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены.
ТАСС / Сергей Мальгавко