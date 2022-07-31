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31 июля, 07:23

Сорванные атакой ВСУ праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе не перенесут

Губернатор Севастополя: Праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в городе не будут переносить

Праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню ВМФ, которые было решено отменить после атаки на штаб Черноморского флота, не будут проводиться в другой день. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его, бесспорно, отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий", — сказал он.

Кроме того, как отметил Развожаев, было запланировано спортивное мероприятие (соревнования по хай-давингу), которое, скорее всего, перенесут на день или два. Он ещё раз уточнил, что "переноса официального празднования не предполагается".

В Черноморском флоте раскрыли подробности удара дрона ВСУ по штабу в Севастополе

В Черноморском флоте раскрыли подробности удара дрона ВСУ по штабу в Севастополе

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Григорий Воронцов

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