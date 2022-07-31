Военный эксперт назвал тупой бандеровской местью атаку дрона ВСУ на штаб ЧФ

Севастополь плотно прикрыт противовоздушной обороной, поэтому важно понимать, откуда был запущен беспилотник, атаковавший штаб Черноморского флота. Об этом Лайфу заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Зная систему противовоздушной обороны Севастополя, который достаточно плотно прикрыт, возникает вопрос: откуда был запущен беспилотник? Если он был запущен с соседнего с Севастополем холма, это одно. Если он 500 километров хромал до Севастополя, вот тут уже головы должны лететь у тех, кто отвечал за охрану неба", — сказал эксперт.

Баранец считает, что за атакой на штаб стоят диверсанты. По его словам, он расценивает случившееся как террористическую диверсию, совершённую в священный для России праздник — День ВМФ.

"Я почти убеждён, что этот беспилотник долго не подлетал к Севастополю. Я не уверен, что он был запущен с какой-то области, за тысячу, за 500 километров. Мы знаем тактико-техническую характеристику таких беспилотников. Я думаю, что это был быстрый прыжок, на который не отреагировали ни техника, ни те, кто обязан с ней работать", — отметил Баранец.