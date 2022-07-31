В Анкаре анонсировали отправку первого судна с украинским зерном
Представитель Эрдогана сообщил, что вывоз украинского зерна может начаться 1 августа
Первый корабль с зерном может выйти с Украины уже 1 августа. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Вероятность, что завтра уже начнётся вывоз зерна из украинских портов, по его словам, "высокая".
"Первое судно с зерном может выйти из порта Украины в понедельник утром", — приводит турецкий телеканал NTV слова Калына.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар в беседе с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил, что технические работы по поставкам первого судна с зерном завершены, а сам процесс начнётся в ближайшее время. По данным турецких СМИ, первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми прибудет в Турцию уже 3 августа.
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