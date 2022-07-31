В Анкаре анонсировали отправку первого судна с украинским зерном

Первый корабль с зерном может выйти с Украины уже 1 августа. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Вероятность, что завтра уже начнётся вывоз зерна из украинских портов, по его словам, "высокая".

Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар в беседе с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил, что технические работы по поставкам первого судна с зерном завершены, а сам процесс начнётся в ближайшее время. По данным турецких СМИ, первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми прибудет в Турцию уже 3 августа.