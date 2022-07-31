Жители Нидерландов скупают к зиме дрова, но и они уже в дефиците

Жители Нидерландов вынуждены запасаться дровами к зиме из-за роста цен на голубое топливо в Европе. При этом дерево в стране также становится дефицитным товаром, сообщает газета Volkskrant.

Один из поставщиков дров, Дэвид Вундеринк, выразил опасения, что к середине лета из-за ажиотажа у него может закончиться товар. По его словам, обычно клиенты начинают заказывать его только в сентябре.

Сложности для поставщиков дров также создала новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer. Она больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что при сжигании брёвен выделяется углекислый газ.

Кроме того, из-за конфликта на Украине и торговых запретов сократились поставки дров из стран Восточной Европы, говорится в материале. Все эти факторы повлияли на стоимость дерева — теперь топливо для камина стоит на 50 евро дороже, чем в прошлом году.