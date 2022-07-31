НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 07:31

В Европе средняя стоимость газа в июле выросла почти вдвое

ICE: Средняя цена газа на бирже в июле резко выросла почти на 50%

Среднемесячная расчётная цена газа на лондонской бирже ICE резко подскочила почти на 50%. Такие данные приводит РИА "Новости".

Так, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне стоимость выросла до порядка 1805 долларов в июле. Фьючерсные контракты по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530–2385 долларов за тысячу кубов, при этом год назад в этом же месяце они были на уровне ниже 500 долларов.

В Германии спрогнозировали рост инфляции выше 10% из-за отсутствия поставок газа из РФ

В Германии спрогнозировали рост инфляции выше 10% из-за отсутствия поставок газа из РФ

Как заметил руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян, уровень цен вызван комплексом факторов, в частности снижением поставок из России и неопределённостью с перспективами их восстановления. Также на это повлияли экстремальная жара в Европе и сокращение генерации энергии из альтернативных источников.

В ближайшей перспективе другие маршруты поставок топлива не компенсируют объёмы российского газа, поэтому, если низкий уровень поставок из РФ сохранится, снижения цен на газ в Европе ожидать не стоит, предупредил он.

Боррель признал сложности с отказом от российского газа

Боррель признал сложности с отказом от российского газа

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что сокращённое потребление газа вынудит Европу отказаться от поддержки Украины. При таких обстоятельствах ЕС засомневается в эффективности западных антироссийских санкций, уверен он.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров