В Европе средняя стоимость газа в июле выросла почти вдвое
ICE: Средняя цена газа на бирже в июле резко выросла почти на 50%
Среднемесячная расчётная цена газа на лондонской бирже ICE резко подскочила почти на 50%. Такие данные приводит РИА "Новости".
Так, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне стоимость выросла до порядка 1805 долларов в июле. Фьючерсные контракты по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530–2385 долларов за тысячу кубов, при этом год назад в этом же месяце они были на уровне ниже 500 долларов.
Как заметил руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян, уровень цен вызван комплексом факторов, в частности снижением поставок из России и неопределённостью с перспективами их восстановления. Также на это повлияли экстремальная жара в Европе и сокращение генерации энергии из альтернативных источников.
В ближайшей перспективе другие маршруты поставок топлива не компенсируют объёмы российского газа, поэтому, если низкий уровень поставок из РФ сохранится, снижения цен на газ в Европе ожидать не стоит, предупредил он.
Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что сокращённое потребление газа вынудит Европу отказаться от поддержки Украины. При таких обстоятельствах ЕС засомневается в эффективности западных антироссийских санкций, уверен он.
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