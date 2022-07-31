В Европе средняя стоимость газа в июле выросла почти вдвое

Среднемесячная расчётная цена газа на лондонской бирже ICE резко подскочила почти на 50%. Такие данные приводит РИА "Новости".

Так, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне стоимость выросла до порядка 1805 долларов в июле. Фьючерсные контракты по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530–2385 долларов за тысячу кубов, при этом год назад в этом же месяце они были на уровне ниже 500 долларов.

Как заметил руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян, уровень цен вызван комплексом факторов, в частности снижением поставок из России и неопределённостью с перспективами их восстановления. Также на это повлияли экстремальная жара в Европе и сокращение генерации энергии из альтернативных источников.

В ближайшей перспективе другие маршруты поставок топлива не компенсируют объёмы российского газа, поэтому, если низкий уровень поставок из РФ сохранится, снижения цен на газ в Европе ожидать не стоит, предупредил он.