"Спартак" получил 9 игроков СКА в обмен на защитника Никишина

Так, 20-летний Никишин отправился в Петербург, где будет выступать в следующем сезоне. В свою очередь, "Спартак" заполучил Фёдора Свечкова и Никиту Чибрикова, а также Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Кроме этого, красно-белые получили права на хоккеистов Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко, которые ныне выступают в Северной Америке.