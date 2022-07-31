"Спартак" получил 9 игроков СКА в обмен на защитника Никишина
Московский "Спартак" и петербургский СКА договорились об обмене защитника Александра Никишина на сразу девятерых игроков армейцев.
Так, 20-летний Никишин отправился в Петербург, где будет выступать в следующем сезоне. В свою очередь, "Спартак" заполучил Фёдора Свечкова и Никиту Чибрикова, а также Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Кроме этого, красно-белые получили права на хоккеистов Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко, которые ныне выступают в Северной Америке.
Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" подписал контракт с обладателем Кубка Колдера, американским защитником Джоуи Кином.
ТАСС / Егор Алеев