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31 июля, 10:50

"Спартак" получил 9 игроков СКА в обмен на защитника Никишина

Московский "Спартак" и петербургский СКА договорились об обмене защитника Александра Никишина на сразу девятерых игроков армейцев.

Так, 20-летний Никишин отправился в Петербург, где будет выступать в следующем сезоне. В свою очередь, "Спартак" заполучил Фёдора Свечкова и Никиту Чибрикова, а также Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Кроме этого, красно-белые получили права на хоккеистов Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко, которые ныне выступают в Северной Америке.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" подписал контракт с обладателем Кубка Колдера, американским защитником Джоуи Кином.

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ТАСС / Егор Алеев

Шамиль Гаджиев

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