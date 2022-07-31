Американцы обвинили Байдена во лжи

Читатели газеты New York Post обвинили президента США Джо Байдена во лжи после его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Из-за некомпетентности Белого дома американцы предрекли войну с Китаем.

В статье рассказывается, что американские власти отказались раскрывать детали телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина. Хотя в то же время председатель Китая сделал официальное предупреждение главе США о том, что можно "обжечься огнём" в случае приезда на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси. Также издание со ссылкой на администрацию главы Белого дома сообщает о резкой реакции Байдена на "принудительный труд и притеснение уйгуров". При этом китайская сторона утверждает, что американский лидер ни одну из этих тем не поднимал.

В комментариях жители США заявили, что доверия американской администрации и Байдену нет. Так, один из них высказался о лжи Белого дома относительно инфляции, рецессии и цен на газ. В этой связи граждане склоняются к озвученной Китаем версии разговора.

"Почему я верю Си, а не лгущему Байдену? Это печально", — подчеркнул другой читатель.

Кто-то обратился к Тайваню и предостерёг от мнимой поддержки Байдена. Американцы также назвали Белый дом конгломератом закоренелых лжецов, во главе которого стоит сам Байден.

"Почему едет Пелоси, а Байден только и делает, что врёт, — нас ждёт война с такой совершенно некомпетентной администрацией", — написал ещё один пользователь.