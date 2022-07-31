Отпуску помешал бензин: Британцы меняют планы на лето из-за резкого роста цен на топливо

10% британцев отменили отпуск в собственной стране из-за резкого роста цен на бензин. Об этом говорится в публикации газеты The Sun, в которой приводятся данные опроса граждан Соединённого Королевства.

"Опрос показывает, что британцы отменяют отпуск в Великобритании из-за резкого роста цен на бензин. Десять процентов признались, что отказались от планов, потому что поездка стала слишком дорогой", — сказано в материале.

7% опрошенных сократили число поездок, чтобы навестить пожилых родственников. А более 12% автовладельцев перестали добираться на работу на машине из-за высоких цен на бензин. Причём этот показатель возрастает до 20% среди лиц от 18 до 24 лет. Уточняется, что некоторые семьи перестали ездить в школу на машине ещё перед летними каникулами.