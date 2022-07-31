Отпуску помешал бензин: Британцы меняют планы на лето из-за резкого роста цен на топливо
The Sun: 10% британцев отменили отпуск в стране из-за резкого роста цен на бензин
10% британцев отменили отпуск в собственной стране из-за резкого роста цен на бензин. Об этом говорится в публикации газеты The Sun, в которой приводятся данные опроса граждан Соединённого Королевства.
"Опрос показывает, что британцы отменяют отпуск в Великобритании из-за резкого роста цен на бензин. Десять процентов признались, что отказались от планов, потому что поездка стала слишком дорогой", — сказано в материале.
7% опрошенных сократили число поездок, чтобы навестить пожилых родственников. А более 12% автовладельцев перестали добираться на работу на машине из-за высоких цен на бензин. Причём этот показатель возрастает до 20% среди лиц от 18 до 24 лет. Уточняется, что некоторые семьи перестали ездить в школу на машине ещё перед летними каникулами.
Как ранее сообщал Лайф, СМИ раскрыли, как власти Британии хотят избежать блэкаута зимой за счёт простых граждан. Правительство страны намерено попросить жителей понизить температуру в домах и выключать свет ради экономии электроэнергии.
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