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31 июля, 11:18

Отпуску помешал бензин: Британцы меняют планы на лето из-за резкого роста цен на топливо

The Sun: 10% британцев отменили отпуск в стране из-за резкого роста цен на бензин

10% британцев отменили отпуск в собственной стране из-за резкого роста цен на бензин. Об этом говорится в публикации газеты The Sun, в которой приводятся данные опроса граждан Соединённого Королевства.

"Опрос показывает, что британцы отменяют отпуск в Великобритании из-за резкого роста цен на бензин. Десять процентов признались, что отказались от планов, потому что поездка стала слишком дорогой", — сказано в материале.

7% опрошенных сократили число поездок, чтобы навестить пожилых родственников. А более 12% автовладельцев перестали добираться на работу на машине из-за высоких цен на бензин. Причём этот показатель возрастает до 20% среди лиц от 18 до 24 лет. Уточняется, что некоторые семьи перестали ездить в школу на машине ещё перед летними каникулами.

The Spectator: Британия переплатила Бельгии 5000% за электричество

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Как ранее сообщал Лайф, СМИ раскрыли, как власти Британии хотят избежать блэкаута зимой за счёт простых граждан. Правительство страны намерено попросить жителей понизить температуру в домах и выключать свет ради экономии электроэнергии.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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