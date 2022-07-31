Короткий ответ: Бывший тренер "Спартака" Эмери показал средний палец фанатам, смеявшимся над ним

Бывший главный тренер московского "Спартака" и нынешний наставник "Вильярреала" Унаи Эмери показал неприличный жест английским болельщикам, которые решили пообщаться с ним и немного посмеяться.

В частности, фанаты напомнили Эмери о знании английского языка и особенно о произношении, а также о годах работы в лондонском "Арсенале". В ответ на эти насмешки испанец улыбнулся и показал в камеру одного из фанатов средний палец.