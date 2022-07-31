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31 июля, 11:32

Короткий ответ: Бывший тренер "Спартака" Эмери показал средний палец фанатам, смеявшимся над ним

Бывший тренер "Спартака" показал неприличный жест английским болельщикам

Бывший главный тренер московского "Спартака" и нынешний наставник "Вильярреала" Унаи Эмери показал неприличный жест английским болельщикам, которые решили пообщаться с ним и немного посмеяться.

Унай Эмери показал неприличный жест английским болельщикам. Видео © TikTok / mu54_

В частности, фанаты напомнили Эмери о знании английского языка и особенно о произношении, а также о годах работы в лондонском "Арсенале". В ответ на эти насмешки испанец улыбнулся и показал в камеру одного из фанатов средний палец.

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Добавим, что Эмери возглавлял "Арсенал" с лета 2018 по осень 2019 года, однако не смог завоевать с лондонской командой ни одного трофея.

Шамиль Гаджиев

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