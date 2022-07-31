"Неприемлемо и недопустимо": "Динамо" может обратиться в суд из-за перехода сбежавшего футболиста Варелы во "Фламенго"

"Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. Позднее он приехал на базу клуба в Новогорск, однако лишь для того, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию. 31 июля стало известно, что защитник подписал контракт с клубом "Фламенго".