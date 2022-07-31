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31 июля, 10:16

"Неприемлемо и недопустимо": "Динамо" может обратиться в суд из-за перехода сбежавшего футболиста Варелы во "Фламенго"

"Динамо" осудило поступок сбежавшего из команды защитника Варелы

Московское "Динамо" в своём телеграм-канале опубликовало заявление по поводу перехода защитника Гильермо Варелы в бразильский клуб "Фламенго".

"Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях", — говорится в сообщении.

Сбежавший из "Динамо" уругваец Варела стал игроком "Фламенго"

Сбежавший из "Динамо" уругваец Варела стал игроком "Фламенго"

Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. Позднее он приехал на базу клуба в Новогорск, однако лишь для того, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию. 31 июля стало известно, что защитник подписал контракт с клубом "Фламенго".

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ТАСС / Станислав Красильников

Шамиль Гаджиев

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