"Неприемлемо и недопустимо": "Динамо" может обратиться в суд из-за перехода сбежавшего футболиста Варелы во "Фламенго"
"Динамо" осудило поступок сбежавшего из команды защитника Варелы
Московское "Динамо" в своём телеграм-канале опубликовало заявление по поводу перехода защитника Гильермо Варелы в бразильский клуб "Фламенго".
"Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. Позднее он приехал на базу клуба в Новогорск, однако лишь для того, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию. 31 июля стало известно, что защитник подписал контракт с клубом "Фламенго".
ТАСС / Станислав Красильников