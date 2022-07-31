"США не готовы к войне с Китаем": Пушков оценил отказ Пелоси посетить Тайвань
Сенатор Пушков заявил о моральной победе Китая над Америкой
Отказ спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси от визита на Тайвань является моральной победой Китая над Америкой. К тому же данное решение демонстрирует неготовность Вашингтона к военному противостоянию с Пекином, написал в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.
"Как мы и прогнозировали, США при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьёзному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая", — заявил сенатор.
Он добавил, что Пелоси в итоге не поехала на Тайвань — "от греха подальше". Теперь спикер продолжит клясться в "нерушимой верности" союзникам в других странах.
Как сообщал Лайф, 30 июля спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, заявляла о таком намерении.
ТАСС / Сергей Бобылев