"США не готовы к войне с Китаем": Пушков оценил отказ Пелоси посетить Тайвань

Отказ спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси от визита на Тайвань является моральной победой Китая над Америкой. К тому же данное решение демонстрирует неготовность Вашингтона к военному противостоянию с Пекином, написал в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

"Как мы и прогнозировали, США при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьёзному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая", — заявил сенатор.

Он добавил, что Пелоси в итоге не поехала на Тайвань — "от греха подальше". Теперь спикер продолжит клясться в "нерушимой верности" союзникам в других странах.